Новорожденного с редкой формой менингита спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли семидневного ребенка с редкой формой пневмококкового менингита. На следующий день после выписки из роддома у младенца начались судороги.

Заболевание характеризуется стремительным развитием, риском возникновения отека мозга и появления тяжелых неврологических осложнений. При отсутствии своевременного лечения возможен летальный исход.

«Особенность в том, что у малыша не было ни температуры, ни классических менингеальных симптомов, лишь судороги и нарушение сознания. Посевы крови, ликвора и ПЦР позволили быстро выявить пневмококк и мы начали антибактериальную терапию», — пояснила заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.

Судороги у ребенка прекратились, сейчас его готовят к выписке.