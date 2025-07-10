Новорожденного с геморрагической болезнью спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного с геморрагической болезнью. Ребенка, которому было 25 дней, доставили в больницу экстренно.

Младенец внезапно начал отказываться от материнского молока. Кроме того, у него возникли рвота и слабость. Родители незамедлительно обратились к специалистам.

У юного пациента выявили геморрагическую болезнь – сильное кровотечение на фоне нехватки витамина К. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас с ребенком все хорошо, его выписали.

Медики обратили внимание на необходимость инъекции витамина К сразу после рождения ребенка, которая позволяет предотвратить серьезные осложнения.