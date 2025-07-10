Новорожденного с геморрагической болезнью спасли в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного с геморрагической болезнью. Ребенка, которому было 25 дней, доставили в больницу экстренно.
Младенец внезапно начал отказываться от материнского молока. Кроме того, у него возникли рвота и слабость. Родители незамедлительно обратились к специалистам.
У юного пациента выявили геморрагическую болезнь – сильное кровотечение на фоне нехватки витамина К. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сейчас с ребенком все хорошо, его выписали.
Медики обратили внимание на необходимость инъекции витамина К сразу после рождения ребенка, которая позволяет предотвратить серьезные осложнения.
Мебельный цех загорелся на территории колонии «Белый лебедь»
Старшеклассники Наро-Фоминского округа смогут обучаться в медклассе в школе № 4
Новорожденного с геморрагической болезнью спасли в медцентре Рошаля
Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по созданию цифровых комиксов
Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных авто
Концерт и ярмарка ко Дню семьи прошли в Центральном парке в Ленинском округе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте