Новогодний праздник для детей с особенностями развития прошел в Дзержинском

В комплексном центре социального обслуживания «Люберецкий» в Дзержинском провели традиционную «Елку желаний». Более 20 детей с особенностями развития поучаствовали в мероприятии и получили новогодние подарки.

Праздник посетила и заместитель главы городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«Каждый год накануне зимних праздников дети пишут письма Деду Морозу, делясь своими мечтами и надеждами. И наша задача — сделать так, чтобы сказка стала явью. Сегодня мы исполнили желания детей, которые в силу обстоятельств имеют проблемы со здоровьем», — поделилась Виктория Бунтина.

Юные жители муниципалитета получили именно те подарки, о которых они написали на игрушечных шариках «Елки желаний».

По словам депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Екатерины Исаевой, видеть сияющие глаза ребят — самая большая награда. Она поблагодарила организаторов за возможность подарить малышам и их семьям частичку праздника.

Отметим, что акцию «Елка желаний» проводят с 2018-го года.