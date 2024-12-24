Новогоднее представление для детей прошло в ДК «Гармония» в Воскресенске

Интерактивную программу под названием «Волшебные часы Деда Мороза» подготовили сотрудники Дома культуры. Для юных гостей организовали разнообразные конкурсы и задания.
В зале дома культуры «Гармония» собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети бойцов специальной военной операции. Все гости прибыли на праздник из города Белоозерский и близлежащих деревень.
Добрая и увлекательная история про Деда Мороза и его остановившиеся часы, Снегурочку и веселого Эльфа пришлась маленьким зрителям по душе и никого не оставила равнодушным. Ребята с удовольствием выполняли различные задания и продемонстрировали свои костюме на устроенном показе мод. В завершение праздника все его участники получили от Деда Мороза сладкие подарки.
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