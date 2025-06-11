Новое спортивное пространство обустроят возле Чкаловского парка в Щелкове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что в округе появится новое спортивное пространство. Сейчас на этом участке, который отдаленно напоминает спортплощадку, уже собираются спортсмены, однако он пока не оборудован должным образом.
Андрей Булгаков отметил, что долгое время земля не принадлежала муниципалитету, поэтому администрация не имела законных оснований для проведения работ. Он встретился с жителями, включая молодежь, чтобы обсудить их предложения по обустройству площадки.
Молодые люди рассказали, что традиционно здесь собираются баскетболисты, поэтому было решено в первую очередь ориентироваться на их потребности при проектировании. Кроме спортивного оборудования, на территории установят камеры системы «Безопасный регион» и проведут освещение.
В ходе беседы жители также напомнили, что раньше на этом месте были турники, и попросили включить их в проект.
«Мы проработаем этот вопрос и еще раз совместно обсудим окончательный вариант спортивного ядра», — подытожил глава округа.
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