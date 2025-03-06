Новое решение для цифровизации строительства запустили в Подмосковье

Новое решение для цифровизации строительства разработали в Подмосковье. Это система, которая поможет упростить закупки и снабжение для объектов.

Как сообщили в подмосковном Минжилполитики, цифровое решение разработала группа «Самолет». Это модули «Тендеры» и «Материалы» на платформе 10ED, которые обеспечивают снабжение строительства с помощью мобильного приложения.

Благодаря внедряемым технологиям компания уже смогла на 80% сократить время приемки материалов.

«Внедрение решения сокращает административные издержки, снижает риск ошибок и делает прозрачным снабжение объектов на всех этапах. Внедрение решений „Тендеры“ и „Материалы“ позволило „Самолету“ сократить длительность тендерных процедур вдвое — с 30 до 14 дней, а сроки согласования распределительных писем с 35 до семи дней», — отметили в министерстве.

Сейчас такой функционал работает на всех проектах «Самолета» в Подмосковье.