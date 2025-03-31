Новое производство металлоконструкций запустят в Балашихе в 2025 году

Индивидуальный предприниматель Александр Николаевич Дергачев, резидент индустриального парка «Соболиха», завершает подготовку к запуску нового производственного предприятия в Балашихе. Оно будет специализироваться на производстве и монтаже строительных металлоконструкций, изделий и их частей.

Инвестор получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного на территории индустриального парка «Соболиха» площадью 6087 квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу необходимого производственного оборудования.

Запуск нового производства позволит создать 10 новых рабочих мест для жителей городского округа и состоится во втором квартале 2025 года.

Ввод в эксплуатацию нового производства в индустриальном парке «Соболиха» положительно скажется на рынке труда Балашихи и привлечет финансовые ресурсы для дальнейшего развития промышленности городского округа.