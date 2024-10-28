Новое приложение для оплаты поездок в электричках начали тестировать в ЦППК

Мобильное приложение для бесконтактной оплаты проезда представили в ЦППК. Пассажирам больше не нужно заранее покупать билеты, указывать станции посадки и высадки. Тестирование новой программы уже началось на станциях Ярославского направления: от вокзала до Мытищ.

Приложение самостоятельно определит станции отправления и прибытия, само спишет деньги за проезд в конце поездки. В Минтрансе Подмосковья отметили, что пассажирам больше не нужно заранее просчитывать свой маршрут, его можно изменить по ходу движения.

«Автоматическое определение станций отправления и прибытия означает, что средства спишутся только за те из них, что пассажир проехал по факту. Сейчас тестирование находится на этапе фокус-группы из наших активных пассажиров, которые регулярно делятся с нами опытом поездок», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Поездки по новому приложению для пассажиров из фокус-группы проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к концу ноября в регионе запустят еще 109 новых автобусов.