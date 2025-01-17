Новое предприятие авиационной отрасли откроют в Лобне в 2025 году

В Лобне состоялась встреча представителей администрации города с руководством компании «Аэромастер», специализирующейся на производстве интерьерного оборудования для авиационной техники. Основной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества и условия открытия нового предприятия на территории округа.

Компания «Аэромастер» уже приобрела участок земли в Лобне, где сейчас ведется реконструкция. Запуск производства запланирован на конец весны. На новом предприятии будут востребованы специалисты в авиационной отрасли, такие как инженеры, конструкторы, технологи швейного производства и другие сотрудники. Полный список вакансий компания опубликует ближе к открытию.

«Компания планирует запустить завод в нашем городе. Это важный шаг, ведь новое производство означает создание рабочих мест для жителей Лобни», — сообщила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, в Лобне зарегистрировано 794 компании, из которых 60 занимаются производством, а остальные 734 работают в сфере торговли и услуг.