Новое парковое пространство появилось в Наро-Фоминском округе
Тематический осенний праздник «Там, на неведомых дорожках» прошел в обновленном парке «Дубки» в Апрелевке. Лесопарк площадью в 64 гектара стал новым местом отдыха горожан.
Дети, которые пришли на праздник, с удивлением смотрели на почетного гостя этого дня — Александра Сергеевича Пушкина. За веселье отвечали творческие коллективы Дворца культуры «Апрелевка», которые подготовили концертные номера, мастер-классы и квесты. Осенний пушкинский праздник стал своеобразной репетицией в преддверии официального открытия обновленных «Дубков».
Основные работы по благоустройству лесопарка уже завершены. Здесь обустроили прогулочные дорожки, игровую и спортивную площадки, велосипедную и лыжную трассы, установили освещение, скамейки и урны.
Символ лесопарка — молодой дуб — сажали сам «Пушкин», замглавы округа Елена Кузнецова, начальник терруправления Апрелевка Дмитрий Кожушко и зампред Мособлдумы Олег Рожнов.
«Сегодня мы исправили несправедливость, которая сложилась исторически. У знакового города Апрелевка не было своего паркового пространства, а теперь появился здесь уникальный лесопарк, сделанный по всем современным стандартам, и радостно, что пришло столько жителей», — сказал Олег Рожнов.
Преображение лесопарка стало возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу», а жители Апрелевки активно голосовали за реконструкцию «Дубков» на портале «Добродел».
«Надеюсь, что жители оценят то, что сделано для Апрелевки, и будут очень бережно относиться и к парку, и ко всем его арт-объектам, будут учить детей, что нужно все беречь, чтобы сохранялось долгие годы и чтобы наш парк становился еще более красочным, наполнялся новыми объектами, и людям здесь было прекрасно и комфортно», — заявила Елена Кузнецова.
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