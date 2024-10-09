Новое парковое пространство появилось в Наро-Фоминском округе

Тематический осенний праздник «Там, на неведомых дорожках» прошел в обновленном парке «Дубки» в Апрелевке. Лесопарк площадью в 64 гектара стал новым местом отдыха горожан.

Дети, которые пришли на праздник, с удивлением смотрели на почетного гостя этого дня — Александра Сергеевича Пушкина. За веселье отвечали творческие коллективы Дворца культуры «Апрелевка», которые подготовили концертные номера, мастер-классы и квесты. Осенний пушкинский праздник стал своеобразной репетицией в преддверии официального открытия обновленных «Дубков».

Основные работы по благоустройству лесопарка уже завершены. Здесь обустроили прогулочные дорожки, игровую и спортивную площадки, велосипедную и лыжную трассы, установили освещение, скамейки и урны.

Символ лесопарка — молодой дуб — сажали сам «Пушкин», замглавы округа Елена Кузнецова, начальник терруправления Апрелевка Дмитрий Кожушко и зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«Сегодня мы исправили несправедливость, которая сложилась исторически. У знакового города Апрелевка не было своего паркового пространства, а теперь появился здесь уникальный лесопарк, сделанный по всем современным стандартам, и радостно, что пришло столько жителей», — сказал Олег Рожнов.