Новое отделение мас-рестлинга открыли в люберецком поселке Октябрьский

В клубе единоборств на улице Дорожная в поселке Октябрьский городского округа Люберцы появилось новое отделение мас-рестлинга. Этим видом спорта в муниципалитете занимаются уже 500 человек.

По словам президента Федерации мас-рестлинга Московской области Евгения Петрова, это довольно молодой, но уже набирающий популярность национальный вид спорта.

«Сегодня мы открыли еще одно отделение, где, уверен, уже в ближайшем будущем будут воспитывать чемпионов. Передал тренерам все необходимое оборудование и провел в качестве судьи несколько поединков среди начинающих спортсменов», — добавил Евгений Петров.

Он поблагодарил руководителя клуба Артема Дорощенко и тренера Абдулазиза Ражабова за помощь в развитии этого направления на территории городского округа Люберцы.

Напомним, мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии. Это единоборство, где для победы необходимо вырвать палку из рук противника или перетянуть его. В 2017 году мас-рестлинг стал официальным видом спорта Российской Федерации.