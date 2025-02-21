Новое оборудование закупили на завод «Белок» в Лобне

На завод «Белок» в Лобне закупили новую систему очистки воздуха. Жители неоднократно жаловались на неприятное соседство с предприятием.

Завод посетила глава Лобни Анна Кротова совместно с представителем Министерства экологии Московской области. Она отреагировала на обращения жителей, которые пожаловались на неприятный запах, исходящий от предприятия. В итоге руководители закупили два скруббера — оборудование для удаления неприятного запах.

«10 февраля уже запустили первый — пенный скруббер. Это эффективный мокрый, двойной фильтр очистки: в первом баке кислая среда расщепляет запах на компоненты, а во втором находится нейтрализатор с щелочной средой», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Второй скруббер с трехступенчатой системой очистки поставят в течение двух недель. После этого глава Лобни снова проверит работу завода «Белок».