Новое оборудование закупили для поликлиники и ФАПов в Озерах

В медицинские учреждения Коломны закупили новое оборудование благодаря финансовой поддержке депутата Московской областной Думы Игоря Исаева. Г лавный врач Николай Макаров подчеркнул, что одно из важных приобретений — гигрометры для хранения медикаментов.

В медицинские учреждения закупили электрокардиограф для отделения неотложной помощи, спирометр для отделения профилактики, электрический осветитель для лор-кабинета и электрический миостимулятор для физиотерапевтического отделения.

Министерство здравоохранения Московской области регулярно обновляет оснащение в больницах, поликлиниках и ФАПах. Тяжелое оборудование заменяют на современные флюорографы, МРТ, КТ, рентгены. Закупка производилась с учетом пожеланий врачей. Депутаты учли, что медикам в работе необходимы дополнительные аппараты и приборы.

«Дополнительно мы во все ФАПы смогли закупить гигрометры, потому что там хранятся лекарственные препараты, и это требует наличия вот таких, с одной стороны, простых, а с другой — очень важных приборов, которые показывают, что мы храним лекарства в правильных условиях», — пояснил Николай Макаров.

Гигрометры измеряют уровень влажности. В ближайшее время в больницу поступят наборы очковых линз для офтальмологического кабинета и аппарат для физиотерапии.

Глава Коломны Александр Гречищев и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков поблагодарили депутата Московской областной Думы Игоря Исаева за вклад в здравоохранение и отметили, что правительство Московской области, депутаты, муниципалитет и больницы объединены общей целью.

«Это оборудование нужно не нашим врачам, хотя это ваше, можно сказать, орудие производства. Это нужно нашим жителям, чтобы они могли прийти и получить современную и своевременную качественную медицинскую помощь», — сказал Александр Гречищев.

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