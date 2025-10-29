Новое оборудование установят в одной из крупнейших котельных в Королеве

Реконструкция котельной № 3,3а, расположенной в самом крупном микрорайоне –Юбилейном, продолжается в городском округе. На объекте приступили к установке новых мощных котлов отечественного производства.

Агрегаты изготовило российское предприятие Rossen, которое специализируется на продукции для теплоэнергетического комплекса. Котлы имеют большой срок эксплуатации и неограниченное количество пусков и остановок благодаря конструкции теплообменника, которая позволяет трубам расширяться относительно каркаса при нагреве.

Ранее специалисты уже смонтировали новый газопровод, систему химводоподготовки, тепломеханическое и газораспределительное оборудование. Установку котлов завершат в ноябре 2025 года, а до конца года декабря будет смонтирована и новая дымовая труба, которая обеспечивает удаление продуктов сгорания и предотвращение их накопления внутри котельной.

Полностью реконструкцию объекта планируют закончить в 2026 году. После этого микрорайон получит надежный источник теплоснабжения.