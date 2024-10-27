Новое оборудование для сканирования рта появилось в стоматологии Подольска

В городском округе Подольск стоматологическое отделение пополнилось новым современным оборудованием. Пациенты при зубном протезировании теперь могут воспользоваться услугой внутриротового сканирования.

В стоматологии Подольска установили современное оборудование для сканирования рта при протезировании.

«Положительными отличиями от традиционной технологии использования слепочной массы являются комфорт пациента, высокая точность, улучшение коммуникации врач — техник, сокращение сроков и чистота», — сказал заведующий отделением ортопедической стоматологии Николай Золотарев.

С новым оборудованием отсутствуют риски, связанные с повреждением, деформацией или потерей оттиска зубов при перевозке. Также сокращается время лечения и нет необходимости изготавливать физическую модель челюсти. Помимо этого, во время сканирования не пачкается одежда врача или пациента, как это могло случиться при снятии слепка.

Прием посетителей с применением нового оборудования стартует в ближайшее время. Для удобства записи в стоматологии установили современную телефонную станцию, она помогает администраторам отслеживать статус входящих звонков.

Взрослое отделение в Подольске открыто на Революционном проспекте, дом № 29/7, на и улице Красная, дом № 5. Записаться на прием по полису обязательного медицинского страхования можно по номеру 122 или через портал «Госуслуг».

Новый единый номер для связи для домодедовских отделений: +7 495 492-90-02, для подольских отделений: +7 (495) 492-90-06.

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