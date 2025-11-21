Новое насосное оборудование установят в доме № 2 на улице Ситникова в Балашихе

Жители микрорайона Новое Измайлово, Балашиха, обратились в управляющую компанию по поводу снижения температуры горячей воды в доме № 2 на улице Ситникова. УК незамедлительно приняла меры и закупила необходимое насосное оборудование.

Причина неполадки — выход из строя одного из насосов в многоквартирном доме. Специалисты оперативно выявили источник проблемы и разработали план устранения. Установка нового оборудования запланирована на следующей неделе.

После монтажа новый насос обеспечит полное восстановление ГВС и соответствие нормативным показателям температуры. Жители смогут вновь пользоваться услугами ГВС.

По поручению заместителя главы Балашихи Татьяны Калашниковой в формате «срочной выездной администрации» начальник ЖКХ Юлия Смирнова вместе с представителями УК «Энтузиаст» провели встречу с жителями улицы Ситникова, дом 2, чтобы обсудить ситуацию и ответить на вопросы.

Администрация и управляющие компании Балашихи регулярно проводят такие встречи, чтобы отвечать на вопросы горожан по благоустройству, ЖКХ и развитию инфраструктуры, а также выслушивать предложения и замечания.