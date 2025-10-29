Новая выставка картин «Чернила» открылась в Мытищах

Студия «Арт-перспектива» совместно с образцовым коллективом «Желтый квадрат», 26 октября во Дворце культуры «Яуза» представили экспериментальную выставку «Чернила».

Мероприятие началось с экскурсии, где педагогам из других учреждений рассказали о работе студий, поделились профессиональными секретами и продемонстрировали, как юные таланты украшают мероприятия и городскую среду. Само же открытие выставки стало настоящим представлением: гости в реальном времени увидели то, как создаются произведения искусства. Художники расписали стены и вписали свои работы в интерьер.

Далее в студии «Желтого квадрата» участники погрузились в творческий процесс создания арт-зинов, вдохновленных творчеством Матисса и осенней тематикой. Встреча прошла с большой пользой, подарив гостям ценные идеи и заряд вдохновения.