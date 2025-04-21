Новая специальность откроется на юридическом факультете ГСГУ в 2026 году

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет объявил о старте новой образовательной программы «Судебная и прокурорская деятельность». Специальность откроется на юридическом факультете. Первый набор состоится в 2026 году. Обучение будет доступно как в очной, так и в заочной формах.
Программа уже прошла лицензирование в Рособрнадзоре.
Как рассказала декан юридического факультета Мария Головацкая, направление даст фундаментальную подготовку и предоставит выпускникам карьерные перспективы. После обучения они смогут пойти на госслужбу в суд и правоохранительную систему, или заняться частной практикой и стать адвокатами.
В рамках обучения студенты получат профессиональный опыт в городских и районных судах, у мировых судей, а также в Арбитражном суде Московской области.
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