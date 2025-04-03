Новая школа на 825 мест откроется в Зарайске к 1 сентября

В Зарайске продолжается строительство новой школы на улице Московской, рассчитанной на 825 мест. Общая площадь здания составит около 16,3 тысячи квадратных метров.

В новой школе будут размещены специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории планируется обустройство физкультурно-спортивной зоны с игровыми площадками и площадки для общешкольных мероприятий.

Строительство ведется в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. На объекте работают более 70 человек, которые занимаются устройством вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладкой наружных и внутренних стен, а также монтажом наружных инженерных сетей.

Завершение строительства планируется к 1 сентября 2025 года. После открытия новая школа станет девятой в муниципальном округе Зарайск.

Ожидается, что учреждение обеспечат современными условиями для обучения и развития детей, способствуя повышению качества образования в регионе.