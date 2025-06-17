Новая фотозона появилась на городском пляже в Шатуре

Качели в воде установили на берегу озера Святое в Шатуре. Здесь можно сделать красивые фотографии.

Посетители пляжа уже начали размещать фото с этой локации в социальных сетях. Также рядом с качелями установили инсталляцию.

«Чтобы сделать фотографии, как на морском курорте, необязательно ехать далеко. Пляж в Шатуре — отличное место для фотосессии этим летом», — прокомментировали в администрации муниципального округа Шатура.

Также на пляж завезли свежий песок. Здесь установили сетку для игры в волейбол и детскую игровую площадку.

Специалисты ежедневно проводят уборку городских пляжей. За порядком у воды следят сотрудники службы дорожного хозяйства и благоустройства Шатуры.

Отметим, что купаться в округе официально можно на пяти пляжах. В том числе у озера Святое в Шатуре, озера Юбилейное в Рошале и пруда в селе Митинская около Дмитровского Погоста.