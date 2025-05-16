Николай Сычев из Одинцова победил на первенстве мира по тхэквондо

Подмосковный спортсмен Николай Сычев стал чемпионом мира по тхэквондо среди юношей 12–14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Николай тренируется в спортивной школе «Лидер» в Одинцове. Он выступал в весовой категории до 41 килограмма и в финале одержал победу над спортсменом из Омана. Бронзу в этой категории завоевали участники из Таиланда и США.
Сборная России на этом турнире показала достойный результат — девять медалей: пять золотых, одна серебряная и три бронзовые. Это лучший результат за всю историю соревнований для одной страны.
Напомним, первенство по тхэквондо среди юношей и девушек проходило с 10 по 14 мая в ОАЭ. В нем участвовали около 1,8 тысячи спортсменов из 89 стран, которые боролись за медали в 20 весовых категориях.
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