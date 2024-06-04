Незаконный сброс отходов пресекли в деревне Пирогово в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Два самосвала и экскаватор сбрасывали строительный грунт в водоохранной зоне реки Клязьмы. Нарушителей удалось остановить.

Сотрудников управления экологии и правоохранительные органы вызвал депутат Совета депутатов округа Юрий Гончарук – местный житель деревни Пирогово. После оформления документов техника была задержана и перевезена на штрафстоянку.

«Материалы передадим в Росприроднадзор для расчета ущерба и привлечения к ответственности нарушителей», – рассказал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

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