Незаконных перевозчиков мусора оштрафовали еще на 1 млн рублей в Подмосковье

Незаконным перевозчикам мусора выписали штрафы на общую сумму более одного миллиона рублей в Подмосковье с начала января. Больше всего таких нарушений выявили в Рузе, Егорьевске, Луховицах, Клину, Коломне, Богородском, Химках, Лотошине, Орехово-Зуеве и Домодедове.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего нарушений в январе выявили в Истре. Там обнаружили 47 навалов на контейнерных площадках. При этом общее количество таких случаев снизилось по сравнению с декабрем в три раза.

Жителям напомнили, что утилизировать отходы важно в своем населенном пункте, заключив договор на их вывоз.

Сумма штрафов за сброс мусора в неположенном месте составляет до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для юридических.