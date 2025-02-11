Незаконные склад и офис снесут в деревне Подрезово под Мытищами

Факт неправомерного использования земельных участков установили на двух объектах капитального строительства на территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, в деревне Подрезово. Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в городском округе Мытищи во время одного из обходов обнаружили две постройки, которые использовались под склад и офис.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко, рассказала, что гражданин незаконно занял земли почти на полутора тысячах квадратных метрах государственной собственности, и занимался на них предпринимательскую деятельность.

Исковое заявление, поданное Администрацией городского округа в Мытищинский городской суд седьмого февраля 2025 года полностью удовлетворено. Ответчика обязали снести оба объекта капитального строительства в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. Демонтируют на незаконно занятом участке и некапитальные объекты, которые были построены на участке. Работы проведут в эти же сроки. Если ответчик откажется делать это своими силами, право на снос получит администрация, а мужчине придется заплатить неустойку в размере 3,5 тысячи рублей в день за неисполнение судебного решения.

Порядка 250 дел возбужденных по искам администрации городского округа о сносе самовольных строений, запрете незаконной деятельности и обязании собственников использовать участки по целевому назначению рассмотрят в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Московский области. Мониторинг территорий продолжат.