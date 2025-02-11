Незаконные склад и офис снесут в деревне Подрезово под Мытищами
Самовольные постройки обнаружили в деревне Подрезово. Мужчина нелегально занял земли почти на полутора тысячах квадратных метрах.
Факт неправомерного использования земельных участков установили на двух объектах капитального строительства на территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, в деревне Подрезово. Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в городском округе Мытищи во время одного из обходов обнаружили две постройки, которые использовались под склад и офис.
Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко, рассказала, что гражданин незаконно занял земли почти на полутора тысячах квадратных метрах государственной собственности, и занимался на них предпринимательскую деятельность.
Исковое заявление, поданное Администрацией городского округа в Мытищинский городской суд седьмого февраля 2025 года полностью удовлетворено. Ответчика обязали снести оба объекта капитального строительства в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. Демонтируют на незаконно занятом участке и некапитальные объекты, которые были построены на участке. Работы проведут в эти же сроки. Если ответчик откажется делать это своими силами, право на снос получит администрация, а мужчине придется заплатить неустойку в размере 3,5 тысячи рублей в день за неисполнение судебного решения.
Порядка 250 дел возбужденных по искам администрации городского округа о сносе самовольных строений, запрете незаконной деятельности и обязании собственников использовать участки по целевому назначению рассмотрят в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Московский области. Мониторинг территорий продолжат.