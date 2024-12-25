Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламу и граффити еще в пяти округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Мытищах, Красногорске, Жуковском и других муниципалитетах.

Незаконную рекламу и граффити устранили на дорогах, где ранее прошли обследования. Так, в Долгопрудном от рисунков очистили автобусные остановки на дороге у микрорайона Котово, а также знаки на Парковой и Московской улицах.

Граффити убрали на шумозащитном экране на Волоколамском шоссе в Красногорске, а также у микрорайона Павшино и на надземном переходе в микрорайоне СГШ. Такую же работу провели на улице Селезнева в Мытищах.

Незаконную рекламу убрали на опорах освещения на улицах Гагарина и Кооперативной в Жуковском, а также на Фабричном шоссе в Старой Купавне.

Жителей призвали бережно относиться к дорожным элементам, так как их повреждение негативно сказывается на безопасности движения.