Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 11 округах Подмосковья

Незаконную рекламу и граффити убрали с улиц Подмосковье еще в 11 округах. Эту работу провели в Можайске, Люберцах, Жуковском, Орехово-Зуеве и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» убрали незаконные рисунки и рекламу на 14 дорогах. Работы провели в деревне Каменки-Дранишниково, на Фабричном шоссе в Старой Купавне, на Кудиновском шоссе в поселке Обухово, на улице 20 Января в Можайске, улице Пушкина в поселке Томилино, улице Левашова в Раменском и на улице Гагарина в Жуковском.

Дорожные знаки очистили на 2-м проезде Дзержинского в Орехово-Зуеве, Московской улице в Можайске, Промышленной улице в Лобне, на Московской улице во Фрязине, а также Большой Серпуховской в Подольске, Шнырева в Истре и на Пролетарском проспекте в Щелкове.

Жителей призвали бережно относиться к элементам дорожной инфраструктуры, их порча может негативно повлиять на безопасность движения.