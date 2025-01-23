Незаконную рекламу убрали на дорогах 3 округов Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты убрали незаконную рекламу на автобусных остановках на Бисеровском шоссе в селе Бисерово, на улице Ленина в деревне Ивашево и на Центральной улице в селе Кудиново в Богородском округе, а также на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на дорожных знаках на Набережной Циолковского в Жуковском.

Жителей Подмосковья призвали не портить дорожные объекты, потому что это может негативно сказаться на безопасности.