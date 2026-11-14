Незаконное сжигание отходов в промышленной зоне пресекли в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Сотрудники управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы совместно с инспектором Министерства экологии Московской области провели экологический рейд в промышленной зоне вблизи деревни Машково. Поводом стали обращения местных жителей, заметивших дым и почувствовавших запах гари.

После проверки было установлено, что источником является печь для сжигания отходов, обнаруженная на территории.

«С собственником территории провели беседу о вреде, причиняемом окружающей среде, и нарушении природоохранного законодательства РФ. Возгорание ликвидировали, печь демонтировали», — сообщили в управлении по охране окружающей среды.

С начала 2026 года в промышленных зонах Люберец провели более 80 экологических рейдов. Проверки продолжатся.

В случае обнаружения любых экологических нарушений следует сообщить в управление по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы по телефону 8 (495) 554-12-34, а также в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (499) 575-00-55 и 8 (800) 350-19-66.