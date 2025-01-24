Незаконное сжигание мусора пресекли в Ленинском округе

Рейд по территории промышленной зоны, расположенной между поселком Измайлово и селом Булатниково, прошел в муниципалитете. В нем участвовали представители администрации и сотрудники полиции.

В ходе мероприятия были обнаружены и пресечены нарушения миграционного и природоохранного законодательства.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова рассказала, что территория промзоны неоднократно вызывала нарекания со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. «Мы организовали выезд, в ходе которого установили факты утилизации отходов путем открытого сжигания», — сообщила Виктория Морозова.

Кроме того, на территории обнаружили нелегальных мигрантов, которые работали там без оформления необходимых разрешительных документов. По итогам проверки задержали более 10 человек.

Ответственные службы составили по всем выявленным нарушениям протоколы об административных правонарушениях для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.