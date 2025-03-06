Новорожденного с двумя критическими пороками сердца спасли в медцентре Рошаля

Ребенок с двумя критическими пороками сердца родился в Подмосковье. У него выявили аномальный дренаж легочных вен и коарктацию аорты. Мальчику провели операции в детском медцентре Рошаля.

Вскоре после рождения ребенка доставили в медцентр Рошаля для оперативного лечения. Ему провели операцию по исправлению аорты и устранению аномального дренажа, рассказал кардиохирург Андрей Свободов.

«Обычно легочные вены, по которым кровь оттекает от легких, впадают в левое предсердие, однако у новорожденного они впадали в печеночные вены. Коарктация аорты представляет собой сужение аорты, главного кровеносного сосуда», — сказал он.

Операция прошла успешно, ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.