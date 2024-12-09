Неонатальный скрининг провели для 64 тысяч детей в Подмосковье с января

Скрининг позволяет выявить 36 генетических заболеваний у новорожденных. С начала года такие исследования провели для 64 тысяч детей в Подмосковье.

«Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии. Это значит, что лечение и диспансерное наблюдение начнутся вовремя», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С января в Подмосковье обследования прошли более 64 тысяч новорожденных. У 127 из них вовремя выявили заболевания.

Для анализа врачи берут кровь из пятки новорожденного. Если обнаружены отклонения от нормы, с родителями свяжутся.

В Одинцове продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы. На данный момент готовность объекта достигла 80%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что корпус откроют в 2025 году.