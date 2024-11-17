Нелегальное предприятие по производству цемента обнаружили в Мытищах

Предприятие про производству цемента в мытищинской деревне Пирогово работало с многочисленными нарушениями. Местные жители неоднократно жаловались на грязь и шум от завода.

Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи проверили промышленную зону рядом с жилым комплексом «Пироговская Ривьера». Причиной стали многочисленные жалобы от жителей на постоянную пыль, главным виновником которой считали бетонный завод. Комиссия решила обойти и прилегающие территории. Оказалось, здесь незаконно действует предприятие по производству цемента. Проверка выявила многочисленные нарушения норм и правил: санитарных, водоохранных, шумовых.

«Мы посетили, наверное, самую больную точку Пироговского. На этой территории производят сыпучие смеси, это доставляет огромнейшее неудобство жителям, наносит вред здоровью, экологии. Сегодня мы убедились лично, что фасовка происходит открытым способом. Стоим в цементной пыли, которая при любом ветре поднимает облака химических веществ, несет их на жилые микрорайоны», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук.

Фасованную продукцию предприятия не маркируют, указывают только электронную почту производителя. Разрешительных документов руководство не предоставило, обещали сделать это в течение недели. Комиссия выявила и нанесенный ущерб экологии: производственные отходы сбрасывали на территории завода, стоки прочно засели в почву. Информацию об этом специалисты направят в министерство экологии и профильные управления администрации.

Дальнейшую судьбу предприятия решат на межведомственной комиссии в администрации городского округа Мытищи. Специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов направят иски в суд и правоохранительные органы.

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