Нейрохирурги медцентра Рошаля спасли ребенка с крупным внутричерепным абсцессом

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли двухлетнего ребенка с крупным внутричерепным абсцессом. В медицинское учреждение юного пациента доставили после судорожного приступа.

Сначала у мальчика появились признаки простуды. Родители пытались самостоятельно лечить сына, однако через некоторое время его состояние ухудшилось — возникла слабость, а мышцы утратили тонус. Кроме того, ребенок начал отказываться от еды.

Скорую помощь родители вызвали, когда у него начались судороги.

«У ребенка было очень опасное состояние — внутричерепной абсцесс большого объема — более 80 миллилитров. Точную причину его появления назвать сложно, с большей вероятностью — это неправильное домашнее лечение отита. Без срочной операции это могло бы привести к тяжелым последствиям: повреждению мозга, пожизненному параличу, эпилепсии или даже летальному исходу», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением центра Аслан Текоев.

Врачи определили местоположение гнойника, вскрыли его, удалили скопившуюся субстанцию и установили дренажную трубку.

После успешного вмешательства мальчик чувствует себя хорошо. Его уже выписали.