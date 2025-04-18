Недобросовестные управляющие компании Подмосковья выплатят штрафы в 3 млн рублей

За неделю Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 50 дел о нарушениях в сфере ЖКХ. Дефекты выявили в девяти округах.

Сумма штрафов, которые им выписали, превысила три миллиона рублей. Одна из управляющих компаний пыталась продлить срок на устранение нарушений, но ей отказали, так как доказательств, что проблему невозможно решить в срок, предоставлено не было. Кроме того, сами нарушения были несложные и не требовали много времени или денег на устранение.

В ведомстве напомнили, что штрафы — это крайняя мера, которую используют, чтобы компании выполняли свои обязанности перед жителями.