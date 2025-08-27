Недобросовестные УК Подмосковья выплатят штрафы на более чем 8,3 млн рублей

В Подмосковье прошли проверки содержания многоквартирных домов. В августе за допущенные нарушения управляющим и ресурсоснабжающим компаниям инспекторы выписали 43 штрафа, сумма которых превысила 8,3 миллиона рублей.
Также было выдано 36 предупреждений.
Чаще всего встречались недочеты по работе инженерных систем, санитарного состояния мест общего пользования и начислений платы на ЖКУ.
Дополнительно специалисты зафиксировали 24 случая несвоевременного размещения информации в ГИС ЖКХ. Все нарушения находятся на контроле до момента устранения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте