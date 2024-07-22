Неделя бесплатных бонусов стартовала для клиентов МосОблЕИРЦ в Подмосковье

МосОблЕИРЦ объявил о проведении недели свободного доступа к коммунальным бонусам. Акция продлится с 22 по 28 июля включительно. В этот период клиенты компании получат возможность воспользоваться разнообразными подарками и скидочными купонами.

Для участия в программе пользователям достаточно войти в личный кабинет на официальном сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». При каждом входе в систему клиенты смогут активировать новые бонусы. Организаторы акции не ограничили количество входов и получаемых купонов.

На данный момент страница «Коммунального бонуса» предлагает свыше 100 выгодных предложений. Среди них есть скидки на покупки в супермаркетах, услуги доставки, образовательные курсы, развлекательные мероприятия, туристические поездки, товары для животных. Кроме того, участники акции получат бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр и множество других привилегий. Каждый пользователь сможет активировать любое количество бонусов по своему усмотрению.

МосОблЕИРЦ разработал простой алгоритм получения бонусов. Сначала клиенту нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте компании или через мобильное приложение. Затем перейти в раздел «Сервисы», выбрать подраздел «Бонусы и акции», а после этого кликнуть на пункт «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». На открывшейся странице клиент сможет выбрать интересующие его подарки в любом количестве. Заключительным этапом станет применение полученных бонусов при оформлении покупок.

Компания предупредила клиентов о возможных технических работах. С 23:00 до 06:00 личный кабинет и функция выгрузки купонов могут быть недоступны из-за проведения профилактических мероприятий.

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