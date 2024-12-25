Научный центр по развитию беспилотных авиасистем создали в Жуковском

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского (ЦАГИ) получил статус «Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем». Такой приказ опубликовал Минпромторг России. Площадка получила название «Жуковский».

«Жуковский» — это площадка, которую Мининвест Подмосковья вместе с ЦАГИ развивают последние шесть лет. Здесь создали инфраструктуру технопарка в сфере высоких технологий с семью испытательными лабораториями и сертификационным центром в области аэродинамики и прочности БПЛА.

«Сегодня в технопарке работают 43 резидента, специализирующихся в том числе на авиационных беспилотных технологиях. Компании ежегодно выпускают инновационные и импортозамещающие технологии на сумму более четырех миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В Жуковском работают научно-исследовательские предприятия и авиационные вузы, создаются классы по изучению беспилотных технологий в средних школах. Все это позволит НПЦ БАС «Жуковский» эффективно выполнять задачу по созданию беспилотных авиасистем: от разработки до сертификации и серийного производства.

Экономика Подмосковья показала рост в 2024 году. На это повлияли в том числе высокотехнологичные предприятия. Их долю планируют увеличить к 2030-му, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.