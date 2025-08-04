Наталия Симония в пятый раз выиграла чемпионат России по конкуру

В подмосковном КСК Horseka Sport завершился чемпионат России по конкуру — одно из самых ярких событий сезона в конном спорте. Мастер спорта международного класса Наталия Симония одержала уверенную победу в маршруте Гран-При и завоевала первое место в общем зачете. Спортсменка выступала на ганноверском жеребце по кличке Кваренги.

К финалу соревнований Наталия и Кваренги подошли со второго места, уступая лидеру Андрею Лысенко меньше одного штрафного очка. В решающий этап Гран-При попали только десять лучших спортсменов — и борьба была напряженной.

Лысенко и его жеребец Кутюр допустили ошибки и набрали 12 штрафных очков. Наталия стартовала последней, зная, что для победы ей нужно пройти маршрут без ошибок и уложиться в установленное время.

Бронзовым призером стал Евгений Овчаренко из Краснодарского края. Его безупречный заезд на втором этапе позволил ему подняться на пьедестал, а Ирина Федотова, несмотря на отличное выступление, допустила повал и осталась вне тройки лидеров. Победителей и призеров наградили президент Федерации конного спорта России и почетные гости соревнований.