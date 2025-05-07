Нарушения на электросетях устранили в Дмитрове после рекордного циклона

Специалисты компании «Россети Московский регион» полностью восстановили высоковольтные линии электропередачи напряжением 6-110 кВ в Дмитрвое. Эти объекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов и были повреждены во время циклона на майских праздниках.

Сейчас энергетики работают над выполнением индивидуальных заявок потребителей на сетях, которые питают жилые дома. Временное электроснабжение обеспечивают передвижные электростанции, пока не завершены основные восстановительные работы. Напряжение подается либо по основной, либо по резервной схеме в зависимости от состояния оборудования.

Бригады специалистов продолжают работать в круглосуточном режиме.