Народный трейл пройдет на сыроварне в Истре 4 ноября

Забег пройдет 4 ноября на истринской сыроварне Олега Сироты. Это уже третье спортивное мероприятие по живописным маршрутам Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для взрослых подготовлены дистанции на пять, 10 и 20 километров, а для детей — 1,5 километра. Во время мероприятия будет работать чайная станция.

Третий трейл будет костюмированным. В день почитания Казанской иконы Божьей матери организаторы предлагают участницам пробежать забег в традиционных русских кокошниках. Приветствуется самовыражение и креативность в выборе одежды.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. Подать заявку на участие в Народном трейле можно до 29 октября по ссылке.