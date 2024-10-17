Народные инспекторы Подмосковья выявили более 5 тысяч нарушений с января

В 2024 году жители Московской области через сервис «Народный инспектор» зафиксировали более 5,6 тысячи нарушений. Об этом сообщили в Министерстве госуправления и связи региона.

Чаще всего сообщения касались парковки на зеленых насаждениях — около 4,5 тысячи нарушений. Далее следуют жалобы на транспорт, мешающий вывозу ТКО и парковку на детских и спортивных площадках.

«Все цифровые сервисы Московской области собраны в одном приложении — „Добродел“. Это значит, что у жителей всегда под рукой госуслуги, медицинские карты, весь спорт, кружки и секции, а также много другой полезной информации», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Народный инспектор» также фиксирует сброс мусора из авто, незаконные надписи, повреждения ливневок и люков. Модуль доступен в приложении «Добродел», где можно отправить видеозапись с описанием проблемы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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