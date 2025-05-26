Народную тропу обустроят у дома № 8 в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева обсудила вопросы благоустройства народной тропы вблизи дома № 8 в поселке Биокомбината. Жители попросили обустроить пешеходную дорожку, так как она пользуется спросом.

Адрес включили в программу по ремонту и созданию пешеходных коммуникаций в 2025 году. Сейчас полным ходом идут работы по обустройству. Жители поблагодарили главу городского округа Сергея Джеглава за внимание и отзывчивость.

Во время обхода жители обратили внимание на то, что необходимо установить противоскоростной вал во дворе дома № 8, так автомобилисты и мотоциклисты часто превышают скорость. В администрации отметили, что выполнят просьбу собственников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.