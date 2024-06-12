«Народную клумбу» создали в Химках в честь Дня России

В честь Дня России в городском округе Химки прошла инициатива под названием «Народная клумба». Жители ЖК «Митино Дальнее» посадили разнообразные растения в большом цветнике. К акции присоединился депутат Алексей Федоров.

Депутат Федоров положительно оценил участие большого количества детей в акции, ведь это воспитывает патриотические ценности с самого детства.

Также для жителей и гостей Кутузовского района подготовили развлекательную программу.

Патриотические композиции прозвучали от вокалистов ДК «Брехово», также прошел мастер-класс по созданию бумажных цветов и танцевальный флешмоб.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил, что такие мероприятия способствуют объединению. Он поблагодарил всех, кто активно участвует в озеленении нашего района.

Напомним, что во всех районах Химок проходят обширные праздничные мероприятия в честь Дня России. Одним из мест проведения является территория возле ЖК «Велтон Парк» в Сходне. Для гостей подготовлены тематические площадки с мастер-классами, анимационные программы для детей, музыкальные выступления, а также раздача флажков и ленточек.