Наро-Фоминск получил 15 единиц коммунальной техники от области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало Наро-Фоминскому городскому округу 11 ручных роторов, два самосвала и две ГАЗели. Технику будут использовать для уборки территорий муниципалитета.

Всего руководителям муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья вручили ключи от 33 автомобилей ГАЗель. Мероприятие прошло на базе компании, которая занимается продажей автомобилей и запчастей.

Наро-Фоминску передали две ГАЗели, 11 ручных роторов и два самосвала.

Отметим, что всего в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство закупило более 1800 средств коммунальной техники и оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».