Напор воды нормализовали более чем в тысяче квартир в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:03 Напор воды нормализовали более чем в тысяче квартир в Подмосковье ГУСТ МО

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Управляющие компании выполнили более трех тысяч заданий по нормализации напора воды в Подмосковье с начала года. Из них 2,4 тысячи касались общедомовых сетей и более тысячи — квартир.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, норма давления холодной воды составляет от 0,03 до 0,6 МПа, а горячей — от 0,03 до 0,45 МПа.

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С такой проблемой обратились жители Электростали. Там напор привели в норму в домах на улицах Победы, Комсомольской, Пушкина и других.

Жителям напомнили, что в случае подобных проблем необхоидмо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Оставить заявку можно на портале ЕДС.

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