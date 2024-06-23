Награждением жителей и концертом отметили день деревни Пирогово в Мытищах

День деревни Пирогово в этом году отметили награждением активистов и творческими выступлениями. Юные гости праздника получили в подарок мороженое. Взрослых угостили пирогами и сладостями.

Также в этот день чествовали активных жителей деревни: волонтеров, родителей, дети которых посещают клубы Пирогова, юбиляров и супружескую пару Старостиных, отметившую 60 лет в браке. Всем им вручили почетные грамоты.

Отмечать день деревни для Пирогова уже давно стало традицией. В этом году его провели накануне Кириллова дня. Местом встречи стал Дом культуры «Пироговский». Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поздравила пироговцев, пожелала им процветания и мира.

«У нас замечательная деревня, которая развивается: ремонтируются дороги, строятся дома, детям есть где и чем заняться. Мы очень любим место, в котором живем», — рассказала участница вокального коллектива «Зоренька» Светлана Васильева.

Почти 50 лет в Пирогове живет и участница вокального ансамбля «Сельские напевы» Галина Ларионова.

«Когда я приехала сюда, не было даже хорошей дороги. А сегодня все изменилось только в лучшую сторону. У нас отличный клуб, деревня растет, приезжает молодежь», — пояснила она.

В финале торжества юные пироговцы и гости деревни получили мороженое, а взрослые — пироги и сладости от местных жителей.

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