Надзорные органы Подмосковья провели более 380 проверок в июле

Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело 388 проверок в июле, что на восемь больше аналогичного периода в прошлом году. Как отметили в ведомстве, возросшее число ревизий связано с увеличением числа нарушений.

При этом наибольшее количество проверок — в сфере строительного надзора — 270, еще 100 — в области лицензионного контроля многоквартирных, 8 — в сфере жилищного надзора.

«При этом по-прежнему в приоритете — профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита», — отметили в ведомстве.

Наибольшее число профилактических мероприятий инспекторы провели в сфере лицензионного контроля многоквартирных домов — 1156, перевозке такси — 900 и жилищного надзора — 280.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».