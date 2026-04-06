Надземный пешеходный переход построят на выезде из деревни Юрлово в этом году

В городском округе Химки продолжается развитие транспортной инфраструктуры. На выезде из деревни Юрлово активно строят надземный пешеходный переход.

На объекте уже завершили один из ключевых этапов — монтаж металлоконструкций пролетной части и башен-сходов.

«Протяженность надземного перехода составит 42 метра. Объект будет оборудован пандусами, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Переход возводят рядом с будущими жилыми комплексами «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он станет важной связующей точкой между новыми кварталами и деревней Федоровка. Завершить строительство планируют во второй половине текущего года. Также там разместят остановки бщественного транспорта и велосипедную дорожку.

Развитие дорожной сети в этой части округа ведется комплексно: ранее, в декабре, открыли движение по новой выездной дороге протяженностью 4,2 километра. Она обеспечила дополнительную связь с Пятницким шоссе и его будущим дублером.

В рамках проекта также модернизировали участок шоссе длиной около 700 метров, оборудовали одноуровневую кольцевую развязку и построили водопропускное сооружение через реку Баньку в направлении Федоровки.