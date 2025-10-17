Надземный переход через железную дорогу открыли в Люберцах

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково соединил Новый проспект с 1-й Первомайской улицей. Сейчас по переходу открыто рабочее движение.

Протяженность нового сооружения составляет около 76 метров, а ширина пролетного строения — четыре метра. Переход полностью остеклен, оборудован лестничными сходами, а также адаптирован для маломобильных групп населения. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

«Новый переход обеспечит безопасный и комфортный проход для жителей, ежедневно пересекающих железнодорожные пути», — отметил заместитель главы городского округа Александр Сорокин.

Напомним, ранее рабочее движение открыли для пешеходов по надземному переходу над Егорьевским шоссе, который соединил жилой комплекс «Новокрасково» и улицу КСЗ в районе дома № 10.