Надежность почти 7 тысяч километров теплосетей проверили в Подмосковье

Свыше половины всех теплосетей Подмосковья проверили на надежность. Специалисты провели испытания более чем на 65% коммуникаций.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, проверки начались 5 июля. В 57 округах оценили работу 6,9 тысячи километров теплосетей из 10,6 тысячи всех имеющихся. В ходе испытаний выявили 1,1 тысячи утечек.

Кроме того, за неделю сотрудники аварийной службы поставили на контроль 279 технологических нарушений. В области холодного водоснабжения сбоев стало на 4% меньше.

«С начала года специалисты МОС АВС выполнили 4809 выездов в муниципалитеты региона. Наша цель — обеспечить надежность и стабильность коммунальных услуг для жителей региона», — рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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